Riaperture graduali | Draghi revoca il coprifuoco dal 21 giugno

Advertising

sardo1951 : RT @AdalucDe: Rischio ragionato, riaperture graduali, scelte oculate che contemperano salute e ritorno alla vita.. segni di autorevolezza,… - mariellarosati : RT @AdalucDe: Rischio ragionato, riaperture graduali, scelte oculate che contemperano salute e ritorno alla vita.. segni di autorevolezza,… - DanGBenedini : RT @RoccoTodero: Il coprifuoco non si elimina esclusivamente per ragioni politiche elettorali. La lagna sulle riaperture graduali fondate s… - BBWIN1 : RT @AdalucDe: Rischio ragionato, riaperture graduali, scelte oculate che contemperano salute e ritorno alla vita.. segni di autorevolezza,… - PillaPaladini : RT @AdalucDe: Rischio ragionato, riaperture graduali, scelte oculate che contemperano salute e ritorno alla vita.. segni di autorevolezza,… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture graduali

'Come settore possiamo fare tantissimo', ha continuato Scopelliti spiegando che, 'a piccoli passi, andremo incontro adopo la battaglia, non ancora conclusa, contro un nemico ...E proprio ieri è stato approvato il nuovo Dl, che con diverse tappe ci accompagnerà ... il coprifuoco sarà esteso alle 23 e la misura va di pari passo con le ripartenzein ...'Percorso di riaperture graduali dal quale non si può tornare indietro'. E ribadisce: 'Via le mascherine ad agosto' ...Coprifuoco alle 23 e riapertura dei locali al chiuso. Da giugno saranno possibili feste e matrimoni. Approvato il nuovo Decreto Legge che fa ripartire l'Italia.