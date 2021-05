(Di martedì 18 maggio 2021) Il 50% della produzione dinell’ultimo quinquennio è statoto da. I 30 milioni di acquisti all’anno ne attivano 48,7 addizionali nelle catene di fornitura dei coltivatori, generando 32 milioni di euro di Valore Aggiunto per il territorio e oltre 10.000 posti di lavoro in una regione con livelli particolarmente alti di disoccupazione. Grazie al progetto Water Stewardship, inoltre, i consumi idrici della filiera regionale si sono dimezzati. Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Philip Morris nell'ultimo quinquennio ha acquistato un terzo della produzione di tabacco dell'Umbria. Si stima che per ogni euro di acquisti della multinazionale, se ne attivi uno addizionale nel circuito economico locale. Philip Morris sostiene la filiera tabacchicola veneta, assicurando un acquisto costante di tabacco greggio e semilavorato. Tra il 2014 e il 2018 gli acquisti sono stati pari a oltre il 41% della produzione regionale.