Lazio | Luiz Felipe |  «Volevamo vincere Infortunio? Ho giocato col dolore»

Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Torino. Le sue dichiarazioni. PAREGGIO – «Era una partita che Volevamo vincere a tutti i costi, anche per portare avanti la striscia di vittorie in casa. Volevamo arrivare in zona Champions, ma abbiamo avuto problemi con il Covid. Anche in Europa, siamo andati a Bruges con 12 disponibili. Ora giochiamo l'ultima e poi vediamo per la prossima come va. La partita? Il Torino non è quasi mai stato pericoloso». Infortunio – «Ho cercato anche di giocare con la caviglia che faceva male, poi sono dovuto ...

