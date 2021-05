Lavorare oltre 50 ore la settimana aumenta rischio ictus. Lo studio (Di martedì 18 maggio 2021) Lavorare 55 ore o oltre a settimana aumenta il rischio ictus del 35% e di morte del 17% rispetto alle 35-40 ore di lavoro a settimana. A suonare il campanello d’allarme è l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e l’Organizzazione internazionale del Lavoro (Ilo) in una ricerca appena pubblicata. Numeri Nel 2016, rilevano le due organizzazioni, 398 mila persone sono morte per ictus e 347 mila per una malatia cardiaca dopo aver lavorato almeno 55 ore a settimana. Tra il 2000 e il 2016 il numero di decessi per malattie cardiache legate a orari di lavoro prolungati è aumentato del 42%, un numero che si attesta al 19% per gli ictus. Maggiormente colpiti sono stati gli uomini (il 72% dei decessi riguarda ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021)55 ore oildel 35% e di morte del 17% rispetto alle 35-40 ore di lavoro a. A suonare il campanello d’allarme è l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e l’Organizzazione internazionale del Lavoro (Ilo) in una ricerca appena pubblicata. Numeri Nel 2016, rilevano le due organizzazioni, 398 mila persone sono morte pere 347 mila per una malatia cardiaca dopo aver lavorato almeno 55 ore a. Tra il 2000 e il 2016 il numero di decessi per malattie cardiache legate a orari di lavoro prolungati èto del 42%, un numero che si attesta al 19% per gli. Maggiormente colpiti sono stati gli uomini (il 72% dei decessi riguarda ...

