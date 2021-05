Chris Cornell | quattro anni fa ci lascia una delle più belle voci del mondo

(Di martedì 18 maggio 2021)fa ilha perso unapiùdel. Il 18 maggio 2017 se ne andava tragicamente un’altra leggenda: una voce irreale, magnifica, che dalle macerie di Seattle ha commosso tutto il. Alle undici e mezza di sera del 17 maggio 2017era n Dio dalla voce inottave. Il ragazzo di Seattle travolto dall’ossessione per il volume e l’impatto fisico del suono. A mezzanotte e quindici minuti del 18 maggio era morto. Quarantacinque minuti di buio inspiegabile che si è portato via la vita di un uomo di 52sposato e padre di tre figli e unarockstar più potenti ed ...

Ha un che di maledetto, la morte di. Una maledizione che è tutta della stampa, che mutua la parola 'maledetto' dal decadentismo che è proprio della letteratura dell'Europa per riproporla al mondo del rock. Un vocabolo che ...stata finalmente risolta la diatriba legale tra la vedova die il medico Robert Koblin, che prescrisse massicce dosi di ansiolitici al ...Mentre transitava in via Umberto I alla guida della sua autovettura Nissan Navara, l’uomo ha urtato violentemente col proprio ...Quattro anni fa moriva a Detroit Chris Cornell. Nato a Seattle nel 1964, Cornell è stato il cantante di Soundgarden ed Audioslave ed ha inciso anche cinque album come solista. All’apice del successo, ...