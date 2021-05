Advertising

sportli26181512 : #Allegri sceglie: sarà Juve o #Napoli. Ma il Real Madrid...: Tra gli allenatori sarà rivoluzione: Max nel mirino de… - SiamoPartenopei : CorSport - Allegri sceglie tra Juventus e Napoli! De Laurentiis pronto a scatenare la bagarre se Max non finisce al… - CalcioNapoli24 : - ILOVEPACALCIO : Rivoluzione sulle panchine di #SerieA ?? Ecco come cambierebbe lo scenario - PaUsai : @kisskissnapoli Ma in quale universo parallelo Allegri tra real juve e napoli,sceglie napoli? -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri sceglie

Il calcio è cambiato e adesso che si gioca ogni tre giorni, e forse non c'è neanche il tempo di pensare, allenare diventa un esercizio cerebrale: dev'essere per questo che quando un'altra stagione sta ...... con il calcio difensivo di, la champions non sarebbe mai giunta. Quindi, saluti al tecnico ... E per la Juve chi? Chi se non Maurizio Sarri, il più acerrimo nemico dei bianconeri , non ...Allegri deve decidere: tre squadre vogliono l’ex Juve. Le ultime notizie legate al futuro dell’allenatore toscano Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i contatti tra il Real Madrid e M ...Il nome del nuovo allenatore non sarà noto fino alla fine della stagione: Allegri, però, vorrebbe che il Real decidesse al più presto, visto le altre proposte interessanti sul tavolo: la Juventus, com ...