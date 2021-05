Uomini e Donne, Alessio Ceniccola racconta com’è Samantha Curcio come fidanzata (e chi dei due è più geloso) (Di lunedì 17 maggio 2021) Prosegue a gonfie vele la relazione tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola. La coppia che si è recentemente formata a Uomini e Donne, si sta godendo i momenti insieme. Samantha è stata la prima tronista Curvy del trono classico, e dopo un percorso pieno di alti e bassi, ha scelto (a sorpresa) Alessio, preferendolo al suo rivale Bohdan Beyba. A distanza di alcune settimane dall’uscita dalla trasmissione la neo coppia ha voluto rispondere alle domande dei fan, dichiarando di essere innamorati, anche se si sono scoperti diversi, ma complementari, una volta terminata la trasmissione. Quando i fan gli hanno domandato se pensasse di essere lui la scelta Alessio ha risposto: Diciamo che Curcio (Samantha) ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 17 maggio 2021) Prosegue a gonfie vele la relazione tra. La coppia che si è recentemente formata a, si sta godendo i momenti insieme.è stata la prima tronista Curvy del trono classico, e dopo un percorso pieno di alti e bassi, ha scelto (a sorpresa), preferendolo al suo rivale Bohdan Beyba. A distanza di alcune settimane dall’uscita dalla trasmissione la neo coppia ha voluto rispondere alle domande dei fan, dichiarando di essere innamorati, anche se si sono scoperti diversi, ma complementari, una volta terminata la trasmissione. Quando i fan gli hanno domandato se pensasse di essere lui la sceltaha risposto: Diciamo che) ...

