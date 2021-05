Twitter avrà un servizio a pagamento chiamato Twitter Blue? (Di lunedì 17 maggio 2021) Twitter Blue, il servizio in abbonamento di Twitter (immagine: Jane Manchun Wong)Si chiamerà Twitter Blue e costerà quasi 3 dollari al mese, il nuovo servizio in abbonamento su cui Twitter sta lavorando da tempo per aumentare i suoi guadagni. A scoprire nome e prezzo del servizio è stata Jane Manchun Wong, l’esperta di reverse engineering, che sbirciando tra le linee di codice dell’app del social network ha individuato come Twitter si sta approcciando alla novità dei servizi a pagamento. https://Twitter.com/wongmjane/status/1393541248049303555 Secondo quanto scoperto da Wong, Il ... Leggi su wired (Di lunedì 17 maggio 2021), ilin abbonamento di(immagine: Jane Manchun Wong)Si chiameràe costerà quasi 3 dollari al mese, il nuovoin abbonamento su cuista lavorando da tempo per aumentare i suoi guadagni. A scoprire nome e prezzo delè stata Jane Manchun Wong, l’esperta di reverse engineering, che sbirciando tra le linee di codice dell’app del social network ha individuato comesi sta approcciando alla novità dei servizi a. https://.com/wongmjane/status/1393541248049303555 Secondo quanto scoperto da Wong, Il ...

