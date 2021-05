Traffico Roma del 17-05-2021 ore 13:30 (Di lunedì 17 maggio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto hai trafficato al grande raccordo anulare con rallentamenti tra Roma Sud Ardeatina sulle due carreggiate Traffico in menti anche su via Cassia & via Flaminia rispettivamente tra via dei Due Ponti via di Grottarossa e tra Saxa Rubra e due ponti rallentamenti poi in zona Marconi per lavori nei pressi di piazza della Radio possibili disagi poi per lavori di potatura iniziati oggi in programma sino al prossimo 4 giugno su Viale di Valle Aurelia via Aurelio bacciarini via Umberto moricca via Ettore Stampini necessari dei restringimenti di carreggiata Per lo svolgimento dei lavori in sicurezza inevitabili rallentamenti e code chiusa sino alla fine del mese via Galla Placidia importante strada di collegamento tra il percorso urbano dell’a24 e la Tiburtina in alternativa si ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben ritrovate l’ascolto hai trafficato al grande raccordo anulare con rallentamenti traSud Ardeatina sulle due carreggiatein menti anche su via Cassia & via Flaminia rispettivamente tra via dei Due Ponti via di Grottarossa e tra Saxa Rubra e due ponti rallentamenti poi in zona Marconi per lavori nei pressi di piazza della Radio possibili disagi poi per lavori di potatura iniziati oggi in programma sino al prossimo 4 giugno su Viale di Valle Aurelia via Aurelio bacciarini via Umberto moricca via Ettore Stampini necessari dei restringimenti di carreggiata Per lo svolgimento dei lavori in sicurezza inevitabili rallentamenti e code chiusa sino alla fine del mese via Galla Placidia importante strada di collegamento tra il percorso urbano dell’a24 e la Tiburtina in alternativa si ...

