Tennis, Roger Federer: “Il ginocchio reagisce in maniera diversa tra allenamenti e partite, a Ginevra buon test” (Di lunedì 17 maggio 2021) Il torneo ATP di Ginevra sarà un momento di notevole importanza per il Tennis di questo 2021, dato che sancirà il ritorno in campo di Roger Federer dopo qualche settimana di (ulteriore) stop. Il fuoriclasse capace di vincere ben 20 titoli dello Slam, ha scelto l’appuntamento di casa per tornare a calcare i campi in terra rossa, ultimo gradino da scalare prima di fare il proprio ritorno sull’attesissimo Roland Garros che, ormai, si staglia all’orizzonte. Ovviamente il nativo di Basilea non prenderà parte al Major parigino con l’intento di vincerlo (quando è presente Rafa Nadal nel suo “giardino di casa” tutti passano in secondo piano) ma sfrutterà questi due tornei su terra rossa per affinare la condizione in vista della stagione su erba e, soprattutto, su Wimbledon e non solo… Ma, la grande domanda è una sola in questo ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Il torneo ATP disarà un momento di notevole importanza per ildi questo 2021, dato che sancirà il ritorno in campo didopo qualche settimana di (ulteriore) stop. Il fuoriclasse capace di vincere ben 20 titoli dello Slam, ha scelto l’appuntamento di casa per tornare a calcare i campi in terra rossa, ultimo gradino da scalare prima di fare il proprio ritorno sull’attesissimo Roland Garros che, ormai, si staglia all’orizzonte. Ovviamente il nativo di Basilea non prenderà parte al Major parigino con l’intento di vincerlo (quando è presente Rafa Nadal nel suo “giardino di casa” tutti passano in secondo piano) ma sfrutterà questi due tornei su terra rossa per affinare la condizione in vista della stagione su erba e, soprattutto, su Wimbledon e non solo… Ma, la grande domanda è una sola in questo ...

