Siracusa | nel 2020 boom opere d’arte recuperate | denunciate 21 persone 2

(Adnkronos) – Infine, nell'abito dell'attività finalizzata al contrasto dell'illecita commercializzazione di beni d'arte pittorica, spicca l'attività d'indagine che, in data 14 luglio 2020, ha permesso ai militari della Sezione Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Siracusa di recuperare un dipinto olio su tavola, raffigurante "La consegna degli anelli al Doge", realizzato dal pittore veneziano Vittore Carpaccio tra il XV e il XVI sec., del valore di mercato di 500.000 € circa.

Bilancio dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Siracusa La singolare caratterizzazione che l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha condizionato le attività dai Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Siracusa.

