Riaperture stadi, dal 1° giugno via libera a competizioni all’aperto con pubblico (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra poche settimane il pubblico potrà nuovamente tornare ad assistere agli eventi sportivi. Dal 1° giugno, infatti, la presenza di pubblico è autorizzata per tutti gli eventi e competizioni sportive all’aperto. Per rivedere il pubblico negli spazi al chiuso, invece, bisognerà attendere il 1° luglio. I limiti all’accesso al pubblico sono quelli già ben noti (non più del 25% della capienza massima dell’impianto, e comunque massimo 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso). A cambiare è il fatto che queste misure verranno applicate a tutti gli eventi e le manifestazioni sportive, non più solo con riguardo agli eventi di portata nazionale. È quanto emerge in tema di sport dalla cabina di regia sull’emergenza Covid, secondo fonti di Palazzo Chigi. ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Tra poche settimane ilpotrà nuovamente tornare ad assistere agli eventi sportivi. Dal 1°, infatti, la presenza diè autorizzata per tutti gli eventi esportive. Per rivedere ilnegli spazi al chiuso, invece, bisognerà attendere il 1° luglio. I limiti all’accesso alsono quelli già ben noti (non più del 25% della capienza massima dell’impianto, e comunque massimo 1.000 personee 500 al chiuso). A cambiare è il fatto che queste misure verranno applicate a tutti gli eventi e le manifestazioni sportive, non più solo con riguardo agli eventi di portata nazionale. È quanto emerge in tema di sport dalla cabina di regia sull’emergenza Covid, secondo fonti di Palazzo Chigi. ...

Advertising

sportface2016 : #Riaperture stadi, dal 1° giugno via libera alla presenza del pubblico. Rimosso il vincolo della portata nazionale… - monicaguerzoni : Pubblico negli stadi di calcio e altri sport si riparte l’1 giugno all’aperto e l’1 luglio anche al chiuso, anche p… - sportli26181512 : Gazzetta: 'Tifosi al 50% negli stadi, l'obiettivo per la prossima stagione': La Gazzetta dello Sport si concentra s… - pecalc : Riaperture Tutti: i bar, ristoranti, teatri, cinema, musei, stadi Forza Italia: - SL_littlelion : RT @ilvocio: Centrodestra: 'Riaprire attività, stadi e centri commerciali anche nel weekend, ok a #cerimonie, no al #coprifuoco. Ci avete… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture stadi Gb,nuove riaperture ma "responsabilità" 15.29 Gb,nuove riaperture ma "responsabilità" Ulteriore passo in avanti verso la normalità nel Regno Unito. Da oggi ... Riaprono musei,cinema,teatri,stadi,lasciando ai singoli la scelta del contatto ...

Covid, in Inghilterra riaprono al chiuso pub e ristoranti. Via libera agli abbracci Riaprono i cancelli di musei, cinema, stadi e teatri . Saracinesche alzate anche al chiuso per pub ... Le riaperture Riaprono i locali pubblici anche al chiuso . Per gli inglesi sarà consentito ...

Riaperture stadi, dal 1° giugno via libera a competizioni all'aperto con pubblico Sportface.it Gb,nuove riaperture ma "responsabilità" Ulteriore passo in avanti verso la normalità nel Regno Unito. Da oggi sono possibili gli incontri nelle abitazioni private, mentre pub e ristoranti potranno servire i clienti anche al chiuso. Stop anc ...

L'Inghilterra riapre i locali al chiuso, Johnson chiede cautela Scatta la 'Fase 3': i pub e i ristoranti riaprono anche negli spazi al coperto e tornano gli abbracci. Appello del premier, preoccupato per la variante inglese. Sistema a 'semaforo' per i viaggi all'e ...

15.29 Gb,nuovema "responsabilità" Ulteriore passo in avanti verso la normalità nel Regno Unito. Da oggi ... Riaprono musei,cinema,teatri,,lasciando ai singoli la scelta del contatto ...Riaprono i cancelli di musei, cinema,e teatri . Saracinesche alzate anche al chiuso per pub ... LeRiaprono i locali pubblici anche al chiuso . Per gli inglesi sarà consentito ...Ulteriore passo in avanti verso la normalità nel Regno Unito. Da oggi sono possibili gli incontri nelle abitazioni private, mentre pub e ristoranti potranno servire i clienti anche al chiuso. Stop anc ...Scatta la 'Fase 3': i pub e i ristoranti riaprono anche negli spazi al coperto e tornano gli abbracci. Appello del premier, preoccupato per la variante inglese. Sistema a 'semaforo' per i viaggi all'e ...