Quando un NO affermò i diritti delle donne: 40 anni dalla legge 194 (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono passati ormai 40 anni dal No al referendum abrogativo per la legge 194. Tra il 17 e il 18 maggio del 1981, alle elezioni si presentò un fiume di persone con una partecipazione poche volte rivista nella storia dei referendum abrogativi. Quella norma era stata introdotta nel 1978; prima di allora praticare l’interruzione volontaria di gravidanza era un reato penale, punito con fino a 4 anni di carcere per la donna e fino a 5 per chi la aiutava a procurarselo. Il no all’abrogazione della legge sancì un primo e fondamentale passo nell’affermazione dei diritti delle donne. I 5 quesiti Alle urne si recarono il 79% degli elettori, una percentuale altissima specie considerando la delicatezza del quesito. Erano 5 i quesiti su cui gli italiani dovevano esprimere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono passati ormai 40dal No al referendum abrogativo per la194. Tra il 17 e il 18 maggio del 1981, alle elezioni si presentò un fiume di persone con una partecipazione poche volte rivista nella storia dei referendum abrogativi. Quella norma era stata introdotta nel 1978; prima di allora praticare l’interruzione volontaria di gravidanza era un reato penale, punito con fino a 4di carcere per la donna e fino a 5 per chi la aiutava a procurarselo. Il no all’abrogazione dellasancì un primo e fondamentale passo nell’affermazione dei. I 5 quesiti Alle urne si recarono il 79% degli elettori, una percentuale altissima specie considerando la delicatezza del quesito. Erano 5 i quesiti su cui gli italiani dovevano esprimere ...

