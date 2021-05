Nuoto: Europei, in finale Cusinato e Franceschi nei 400 misti, Detti e De Tullio nei 400 sl (Di lunedì 17 maggio 2021) Budapest, 17 mag. -(Adnkronos) - Ilaria Cusinato e Sara Franceschi nei 400 misti, Gabriele Detti e Marco De Tullio nei 400 stile libero e le staffette 4x100 stile libero guidate da Federica Pellegrini e Alessandro Miressi mettono nel mirino le prime medaglie in palio ai campionati Europei di Nuoto, che si sono aperti con le batterie della prima giornata questa mattina alla Duna Arena di Budapest. La tricampionessa europea di Glasgow Simona Quadarella vince facilmente le eliminatorie degli 800 stile libero, di cui è anche vice campionessa mondiale, trasciando alla finale di martedì anche Martina Rita Caramignoli, autrice del secondo tempo. Azzurri subito protagonisti con un solo pass lasciato per strada. Il sipario si apre coi misti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Budapest, 17 mag. -(Adnkronos) - Ilariae Saranei 400, Gabrielee Marco Denei 400 stile libero e le staffette 4x100 stile libero guidate da Federica Pellegrini e Alessandro Miressi mettono nel mirino le prime medaglie in palio ai campionatidi, che si sono aperti con le batterie della prima giornata questa mattina alla Duna Arena di Budapest. La tricampionessa europea di Glasgow Simona Quadarella vince facilmente le eliminatorie degli 800 stile libero, di cui è anche vice campionessa mondiale, trasciando alladi martedì anche Martina Rita Caramignoli, autrice del secondo tempo. Azzurri subito protagonisti con un solo pass lasciato per strada. Il sipario si apre coi...

Advertising

ItaliaTeam_it : Altre due medaglie agli Europei! ????? Nelle 25 km di nuoto di fondo argento ?? nella gara maschile per Matteo Furla… - sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - Eurosport_IT : PALTRINIERI SUL TETTO D'EUROPA?? Trionfo azzurro nei 5 km di fondo agli europei di Budapest: oro per Paltrinieri, b… - TV7Benevento : Nuoto: Europei, in finale Cusinato e Franceschi nei 400 misti, Detti e De Tullio nei 400 sl (3)... - TV7Benevento : Nuoto: Europei, in finale Cusinato e Franceschi nei 400 misti, Detti e De Tullio nei 400 sl (2)... -