Mimmo Lucano, il pm chiede una condanna a 7 anni per truffa e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Una richiesta di condanna pesante a sette anni e undici mesi di reclusione: è quel che ha chiesto il pm di Locri Michele Permunian a carico dell'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano.

