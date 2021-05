MEF, al via da lunedì operatività in pronti contro termine (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), come anticipato nelle “Linee Guida della Gestione del Debito Pubblico – 2021”, annuncia l’avvio dell’operatività in pronti contro termine (Repo) a partire dal 24 maggio prossimo. La nuova operatività in Repo – spiega una nota del MEF – rappresenta un importante strumento di gestione delle disponibilità liquide del MEF che va ad arricchire ed integrare quelli già in uso nell’ambito dello svolgimento dell’attività di cash management. L’attività Repo prevede la conclusione di contratti di raccolta o di impiego temporaneo della liquidità giacente sul Conto disponibilità garantita da titoli di Stato italiani. Attraverso le operazioni Repo, il MEF potrà intervenire anche per gestire le conseguenze derivanti da eventuali situazioni di scarsità ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), come anticipato nelle “Linee Guida della Gestione del Debito Pubblico – 2021”, annuncia l’avvio dell’in(Repo) a partire dal 24 maggio prossimo. La nuovain Repo – spiega una nota del MEF – rappresenta un importante strumento di gestione delle disponibilità liquide del MEF che va ad arricchire ed integrare quelli già in uso nell’ambito dello svolgimento dell’attività di cash management. L’attività Repo prevede la conclusione di contratti di raccolta o di impiego temporaneo della liquidità giacente sul Conto disponibilità garantita da titoli di Stato italiani. Attraverso le operazioni Repo, il MEF potrà intervenire anche per gestire le conseguenze derivanti da eventuali situazioni di scarsità ...

Advertising

GabrieleIuvina1 : Avvio dell’operatività Pronti contro Termine del MEF Se ho bisogno di soldi faccio anche questo... - Siderweb : #RassegnaStampa #17maggio #PNRR al via: al #Mef sistema di monitoraggio dedicato. La piattaforma dovrebbe essere pr… - fabiotempoMi : RT @Teresat73540673: Ministro dell'Economia Daniele Franco che dopo 40 anni di servizio nella Pubblica amministrazione è andato in pensione… - LPincia : RT @Teresat73540673: Ministro dell'Economia Daniele Franco che dopo 40 anni di servizio nella Pubblica amministrazione è andato in pensione… - xposeidone : RT @Teresat73540673: Ministro dell'Economia Daniele Franco che dopo 40 anni di servizio nella Pubblica amministrazione è andato in pensione… -