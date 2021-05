Latina, trovato cadavere in un camion frigo (Di lunedì 17 maggio 2021) Il cadavere di un uomo, un nordafricano sui 30 anni, è stato trovato all’interno di un camion frigo carico di frutta. E successo nella strada del Tomarone, a Pontinia. L’assenza di segni di violenza sul corpo lascerebbe pensare a una morte per asfissia. I carabinieri di Latina, impegnati nelle indagini, non escludono che si tratti di un migrante, intrufolatosi nel container caricato a Civitavecchia dal conducente del tir, ignaro di tutto. La scoperta, poche ore fa nella sede dell’azienda di logistica, è avvenuta solo al momento di scaricare la merce. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021) Ildi un uomo, un nordafricano sui 30 anni, è statoall’interno di uncarico di frutta. E successo nella strada del Tomarone, a Pontinia. L’assenza di segni di violenza sul corpo lascerebbe pensare a una morte per asfissia. I carabinieri di, impegnati nelle indagini, non escludono che si tratti di un migrante, intrufolatosi nel container caricato a Civitavecchia dal conducente del tir, ignaro di tutto. La scoperta, poche ore fa nella sede dell’azienda di logistica, è avvenuta solo al momento di scaricare la merce. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

lifestyleblogit : Latina, trovato cadavere in un camion frigo - - italiaserait : Latina, trovato cadavere in un camion frigo - fisco24_info : Latina, trovato cadavere in un camion frigo: Il corpo di un uomo sui 30 anni all'interno del mezzo carico di frutta… - Adnkronos : #Latina, trovato cadavere in un camion frigo. - LatinaBiz : Polizia Nella notte tra mercoledì e giovedì a Latina c'è stata una lite animata tra due fidanzati per strada ha ri… -