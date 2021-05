Il lancio di questi razzi non è avvenuto a Gaza, ma in Siria nel 2018 (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 10 maggio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una serie di razzi lanciati di notte da una strada. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Decine di altri razzi lanciati da Gaza verso Israele.…». Il riferimento è al conflitto in corso tra Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di Gaza, dopo un’escalation partita lo scorso 10 maggio che ha riacceso la guerra storica tra i due schieramenti. Il contenuto oggetto della nostra analisi è però fuorviante e veicola una notizia falsa. Il filmato non proviene da Gaza e non è stato girato nel 2021. Il video mostra in realtà un’operazione militare in Siria messa in atto dal governo contro i gruppi ribelli nella città di Daraa nel ... Leggi su facta.news (Di lunedì 17 maggio 2021) Il 10 maggio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una serie dilanciati di notte da una strada. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook: «Decine di altrilanciati daverso Israele.…». Il riferimento è al conflitto in corso tra Israele e i gruppi armati palestinesi della Striscia di, dopo un’escalation partita lo scorso 10 maggio che ha riacceso la guerra storica tra i due schieramenti. Il contenuto oggetto della nostra analisi è però fuorviante e veicola una notizia falsa. Il filmato non proviene dae non è stato girato nel 2021. Il video mostra in realtà un’operazione militare inmessa in atto dal governo contro i gruppi ribelli nella città di Daraa nel ...

Advertising

ChemicalAsdfg : RT @swamilee: Care amiche e amici, i prodotti sono unisex, vi lancio un suggerimento estemporaneo perché non ho ancora fatto le foto x il p… - swamilee : Care amiche e amici, i prodotti sono unisex, vi lancio un suggerimento estemporaneo perché non ho ancora fatto le f… - felice7feliz : RT @michelegiorgio2: Intenso lancio di razzi in questi minuti da Gaza verso il sud di Israele. - Marte7983 : RT @michelegiorgio2: Intenso lancio di razzi in questi minuti da Gaza verso il sud di Israele. - milaneese : RT @michelegiorgio2: Intenso lancio di razzi in questi minuti da Gaza verso il sud di Israele. -