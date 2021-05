Giulia Stabile: ecco chi è la vincitrice di Amici 20 (Di lunedì 17 maggio 2021) Giulia Stabile, ballerina di professione, ha trionfato dell’edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi, battendo in finale il suo fidanzato, Sangiovanni. Lunghi capelli mori, occhi chiari e fisico longilineo: ecco chi è Giulia Stabile, ballerina di professione originaria di Roma che è riuscita a trionfare nell’edizione numero 20 di Amici. La giovane ragazza entrata a far parte della scuola più famosa della tv riuscendo a superare i casting dell’edizione 2021. Poi si è fatta strada ottenendo il pass per il serale, conquistando anche un posto in finale insieme a, tra gli altri, Sangiovanni, cantante con cui ha iniziato una storia d’amore. Alla fine sono stati proprio loro due a contendersi il titolo, che è andato poi alla ballerina. Ma scopriamo qualche curiosità in ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 17 maggio 2021), ballerina di professione, ha trionfato dell’edizione 2021 didi Maria De Filippi, battendo in finale il suo fidanzato, Sangiovanni. Lunghi capelli mori, occhi chiari e fisico longilineo:chi è, ballerina di professione originaria di Roma che è riuscita a trionfare nell’edizione numero 20 di. La giovane ragazza entrata a far parte della scuola più famosa della tv riuscendo a superare i casting dell’edizione 2021. Poi si è fatta strada ottenendo il pass per il serale, conquistando anche un posto in finale insieme a, tra gli altri, Sangiovanni, cantante con cui ha iniziato una storia d’amore. Alla fine sono stati proprio loro due a contendersi il titolo, che è andato poi alla ballerina. Ma scopriamo qualche curiosità in ...

