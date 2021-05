Genova, scoperti dieci migranti in un container: tre sono bambini (Di lunedì 17 maggio 2021) Indagini sono in corso. Probabile, come spesso accade, che l’autotrasportatore non fosse a conoscenza della presenza delle persone. Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 17 maggio 2021) Indaginiin corso. Probabile, come spesso accade, che l’autotrasportatore non fosse a conoscenza della presenza delle persone.

Advertising

MissDarcy60 : RT @autocostruttore: Genova, scoperti dieci migranti in un container: due sono bambini Ora c'è li mandano anche via Alibaba! - Lorenzxo2 : RT @autocostruttore: Genova, scoperti dieci migranti in un container: due sono bambini Ora c'è li mandano anche via Alibaba! - autocostruttore : Genova, scoperti dieci migranti in un container: due sono bambini Ora c'è li mandano anche via Alibaba! - GiorgioAntonel1 : RT @ErmannoKilgore: Chiusura dei porti, blocco navale..,ma dai… - ErmannoKilgore : Chiusura dei porti, blocco navale..,ma dai… -