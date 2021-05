Fisco, nel primo trimestre entrate tributarie e contributive in calo (Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-marzo 2021 mostrano nel complesso una diminuzione di 2.725 milioni (-1,7%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. E' quanto emerge dai dati del redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le entrate tributarie evidenziano una flessione pari a -1.093 milioni (-1,1%) rispetto allo stesso periodo del 2020. La variazione negativa è conseguenza sia del peggioramento congiunturale sia dell'impatto delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita (+803 milioni, +0,8%), mentre risulta in flessione il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lenel periodo gennaio-marzo 2021 mostrano nel complesso una diminuzione di 2.725 milioni (-1,7%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. E' quanto emerge dai dati del redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Leevidenziano una flessione pari a -1.093 milioni (-1,1%) rispetto allo stesso periodo del 2020. La variazione negativa è conseguenza sia del peggioramento congiunturale sia dell'impatto delle misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita (+803 milioni, +0,8%), mentre risulta in flessione il ...

