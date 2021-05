Elisabetta Gregoraci | la conferma dell’amore con Stefano Coletti

(Di lunedì 17 maggio 2021) La prima voce di un amore si è diffuso nell’ottobre scorso, ma nessuno, non Elisabetta Gregoraci né Stefano Coletti, si è dato la pena di commentarla. La coppia, che Arianna David, a Mattino5, aveva detto essere legata da un tatuaggio comune, non ha confermato l’esistenza di un legame, ufficializzato solo sette mesi più tardi. Stefano Coletti, pilota automobilistico di trentatré anni, ha pubblicato nel weekend passato le prime foto con l’ex moglie di Flavio Briatore. Quando l’abbia conosciuta, quando abbia dato vita ad un legame tanto profondo, non lo ha detto.

Advertising

gossipblogit : Elisabetta Gregoraci e il pilota Stefano Coletti stanno insieme? (foto) - Moenia57002172 : RT @blogtivvu: Elisabetta Gregoraci insultata da ore: commenti irripetibili dei leoni social, ecco che succede - Mirex99l : RT @blogtivvu: Elisabetta Gregoraci insultata da ore: commenti irripetibili dei leoni social, ecco che succede - GiuseppeporroIt : Elisabetta Gregoraci pesantemente insultata sui social: ecco perché e cosa sta succedendo (FOTO)… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto: il nome della sua nuova fiamma -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Dopo gli episodi "gieffini",è tornata nuovamente al centro del gossip per via di un suo presunto flirt. La showgirl sarda è comparsa in alcuni scatti sul profilo Instagram di Stefano Coletti . Le immagini ...Il pilota Stefano Coletti esce allo scoperto e, dopo avere pubblicato le prime foto conche avevano parzialmente smentito quanto dalla showgirl dichiarato al Gf Vip, prova a correre ai ripari: "Non è una bugiarda, ci frequentiamo da due mesi". Poi cambia idea e ...Uno scatto immortala Coletti con la Gregoraci. Lui la stringe a sé, la posa mette in evidenza il tattoo che ha sul braccio. “Sei l’epicentro del mio terremoto”, si legge, la stessa frase dell’aereo ch ...Elisabetta Gregoraci insultata da ore dopo l'ufficializzazione della storia con Stefano Coletti: commenti irripetibili dei leoni social.