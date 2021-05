C’è un quarto incomodo nella guerra dello streaming: pronta fusione Discovery-Warner (Di lunedì 17 maggio 2021) Netflix, Amazon Prime e ancora Disney+. Ma potrebbe non essere finita qui. Il mondo delle piattaforme di streaming potrebbe arricchirsi presto di un nuovo, potente competitor. Per configurare l’ipotesi sempre più solida che il nuovo zapping non sarà più tra i canali della televisione, ma tra le piattaforme di streaming che – oltre alle produzioni cinematografiche – si stanno già attrezzando per trasmettere i diritti di grandissimi eventi live (si pensi ad Amazon con la prossima Champions League e i prossimi mondiali di calcio in Qatar). Warner-Discovery potrebbe essere il prossimo binomio – a partire da una fusione aziendale – per garantire un’altra alternativa al consumatore. LEGGI ANCHE > Messina era la centrale dello streaming pirata di IPTV ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 17 maggio 2021) Netflix, Amazon Prime e ancora Disney+. Ma potrebbe non essere finita qui. Il mondo delle piattaforme dipotrebbe arricchirsi presto di un nuovo, potente competitor. Per configurare l’ipotesi sempre più solida che il nuovo zapping non sarà più tra i canali della televisione, ma tra le piattaforme diche – oltre alle produzioni cinematografiche – si stanno già attrezzando per trasmettere i diritti di grandissimi eventi live (si pensi ad Amazon con la prossima Champions League e i prossimi mondiali di calcio in Qatar).potrebbe essere il prossimo binomio – a partire da unaaziendale – per garantire un’altra alternativa al consumatore. LEGGI ANCHE > Messina era la centralepirata di IPTV ...

