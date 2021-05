Calciomercato Sampdoria, addio in vista per uno dei più esperti (Di lunedì 17 maggio 2021) Gaston Ramirez dovrebbe lasciare la Sampdoria a fine stagione: in arrivo un’offerta dalla Turchia, ma non solo. Le ultime Gaston Ramirez al centro del mercato. Il trequartista, in scadenza di contratto con la Sampdoria, sente suonare alcune sirene dall’estero. L’entourage del giocatore, che ha in programma oggi un incontro con il Galatasaray, ha ricevuto un’offerta monstre dall’Arabia Saudita. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Secondo un’indiscrezione giunta dalla Turchia, anche il club arabo dell’Al Nassr si sarebbe aggiunto alla corsa per l’uruguaiano. La società saudita avrebbe offerto al giocatore classe 1990 un contratto da quattro milioni di euro annui. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Gaston Ramirez dovrebbe lasciare laa fine stagione: in arrivo un’offerta dalla Turchia, ma non solo. Le ultime Gaston Ramirez al centro del mercato. Il trequartista, in scadenza di contratto con la, sente suonare alcune sirene dall’estero. L’entourage del giocatore, che ha in programma oggi un incontro con il Galatasaray, ha ricevuto un’offerta monstre dall’Arabia Saudita. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Secondo un’indiscrezione giunta dalla Turchia, anche il club arabo dell’Al Nassr si sarebbe aggiunto alla corsa per l’uruguaiano. La società saudita avrebbe offerto al giocatore classe 1990 un contratto da quattro milioni di euro annui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

