(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – La sorte delè legata al recupero di campionato tra, match in programma domani sera all’Olimpico. Alla vigilia della sfida con i granata, Simoneha parlato ai microfoni diStyle Channel e Radio,ndo massimocontro la formazione di Davide Nicola. “Sicuramente veniamo da una grande delusione per quanto riguarda il derby perso. Domani abbiamo l’ultima partita all’Olimpico e abbiamo il dovere di onorare il campionato nel migliore dei modi. Lo abbiamo visto anche nelle ultime partite, come per il Parma che è venuto qui da noi. Abbiamo unin ballo, quello delle vittorie consecutive in casa nostra e onoreremo al massimo questo match“, è la promessa di Simone ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, Inzaghi promette impegno col #Torino: 'La #Lazio punta a un record' ** - e_marzano : RT @TommasoMont: Caro presidente #Vigorito, dipendesse da noi tifosi, dal nostro presidente #Lotito, da mister Simone #Inzaghi, #Lazio - #T… - TheBallRound : @dandreac1 @Matador1337 Aldilà dell'imbarazzo nel commentare un tweet del genere...ma se sostituiamo la parola vacc… - luca_carioli : Io credo che la Lazio di Simone Inzaghi farà tutto il possibile per battere il Torino e aiutare il Benevento di Fil… - sportli26181512 : Fratelli Inzaghi, patto salvezza: Pippo chiede aiuto a Simone: Il tecnico del Benevento, per credere ancora nella p… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Inzaghi

Potenziale candidato per molte piazze Aglietti, anche il Crotone che si separerà da Cosmi o il quasi retrocessoche di certo non continuerà con. Solo finestre aperte per adesso. Il ...Commenta per primo Una nave alla deriva e il suo comandante in fuga. Vedi ile pensi alla Costa Concordia, vedie tiene viene in mente Schettino, perché come il comandante scappò dopo aver portato a sbattere sugli scogli l'imbarcazione che conduceva, anche l'...L'allenatore della Lazio presenta il recupero della 25ª giornata contro i granata a caccia della salvezza: Onoreremo al meglio il campionato, le motivazioni non ci mancano.Serie A: Lazio in discesa nel recupero contro il Torino Immobile bomber della sfida: doppietta in quota a 5,00 su Sisal.it ...