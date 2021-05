Apuleio e gli asini che volano: Giletti scivola sulla mitologia classica (Di lunedì 17 maggio 2021) Il detto popolare “credere agli asini che volano” è un detto ormai trito e ritrito, detto in mille salse, un detto che fino ad ora nessuno aveva osato assegnare a qualcuno, appunto perché questo è nato in un contesto popolare per indicare le persone troppe credulone. Eppure ieri sera a Non è l’Arena, il programma di La7 condotto da Massimo Giletti, lo stesso conduttore si è prodigato in un mix tra detto popolare e mitologia. Un mix – riportato anche da Dagospia – che piuttosto imbarazzante, se non addirittura ridicolo. Leggi anche -> Massimo Giletti e la scenografia col Vesuvio che erutta Covid: Twitter si scatena Giletti infatti è intervenuto durante un dibattito, dove come ospite c’era la psicologa Stefania Andreoli, dicendo: “Non possiamo credere agli ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 17 maggio 2021) Il detto popolare “credere agliche” è un detto ormai trito e ritrito, detto in mille salse, un detto che fino ad ora nessuno aveva osato assegnare a qualcuno, appunto perché questo è nato in un contesto popolare per indicare le persone troppe credulone. Eppure ieri sera a Non è l’Arena, il programma di La7 condotto da Massimo, lo stesso conduttore si è prodigato in un mix tra detto popolare e. Un mix – riportato anche da Dagospia – che piuttosto imbarazzante, se non addirittura ridicolo. Leggi anche -> Massimoe la scenografia col Vesuvio che erutta Covid: Twitter si scatenainfatti è intervenuto durante un dibattito, dove come ospite c’era la psicologa Stefania Andreoli, dicendo: “Non possiamo credere agli ...

