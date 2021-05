(Di domenica 16 maggio 2021) Ecco le scelte di Gotti e di Ranieri per il match delle 15 tra, gara tra due squadre già salve. Ecco le(3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Leris; Keita, Gabbiadini. All. Ranieri. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

napolimagazine : SERIE A - Udinese-Sampdoria, le formazioni ufficiali - apetrazzuolo : SERIE A - Udinese-Sampdoria, le formazioni ufficiali - Mediagol : #SerieA, #Udinese-#Sampdoria: le formazioni ufficiali del match della 'Dacia Arena' - infoitsport : Sampdoria, sei punti fra Udinese e Parma per provare a blindare il contratto di Ranieri - infoitsport : Diretta/ Udinese Sampdoria (Serie A) streaming video DAZN. Per migliorare -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Sampdoria

LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 1 - 1): Musso; Becão, Bonifazi, Zeegelar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti(4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; ...GattusoCLASSIFICA:Inter* 88 punti; Atalanta* 78; Milan* e Juventus* 75; Napoli 72; Lazio 67; Roma* 61; Sassuolo 56;46; Verona 43; Bologna e40; Fiorentina e Genoa* 39; Spezia* 38; ...Udinese - Sampdoria è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 16 maggio alle ore 15:00 allo stadio Dacia Arena di Udine. Arbitro di ...Formazioni ufficiali Udinese-Sampdoria: le scelte di Gotti e Ranieri per la sfida valida per la 37^ giornata di Serie A 2020-2021 ...