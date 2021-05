Tommaso Zorzi | sostituisce Il Punto Z | con un programma nuovo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 16 maggio 2021)torna nuovamente a far parlare di lui, dopo la chiusura de IlZ, ovvero l’appuntamento pomeridiano dedicato all’Isola dei Famosi. Sui social, in tanti hanno voluto sapere la motivazione di questa decisione, Davide Maggio aveva messo un Twitter ironico per la dedicata che aveva scritto. Dato che alcuni hanno pensato ad un ipotetico flop e anche di poca capacità dell’Influencer nel portare avanti untutto suo.sui social dice la sua a Davide Maggio L’influencer, ha dato la sua risposta sui social, dove proprio ieri a pubblicato un video dove lui stesso spiega la motivazione per il quale avrebbe voluto la chiusura anticipata del, perché sarebbe impegnato in un progetto ...