Serie A | Udinese-Sampdoria streaming | dove vedere la gara in diretta

Leggi su calcioefinanza

(Di domenica 16 maggio 2021)è una delle sfide in programma alla 37esima e penultima giornata diA e vedrà sfidarsi due squadre che si trovano in una posizione di classifica piuttosto tranquilla. I friulani non sono comunque in un grande momento di forma: pochi giorni fa infatti sono stati sconfitti per 5-1 dal Napoli L'articolo