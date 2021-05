Riaperture | numeri buoni | Draghi allenta un po'

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 16 maggio 2021) Per la prima volta da sette mesi, il numero dei morti per il Covid in Italia in 24 ore scende sotto i cento. Oggi sono infatti 93 le vittime registrate nel bollettino del ministero della Salute. I nuovi casi sono meno di sei mila e le terapie intensive e i ricoveri sono ancora in discesa. Sono questi i dati che arriveranno domani pomeriggio sul tavolo della cabina di regia a Palazzo Chigi, che deciderà l’mento delle misure restrittive. Il come è però ancora oggetto di dibattito e di scontro tra le forze politiche. “Andrà in onda sempre la stessa scena”, commenta una fonte interna all’esecutivo, “il centrosinistra sarà ancora sulla linea del rigore, Forza Italia a metà e Salvini vorrà riaprire tutto. Alla fine saràa decidere”. Il premier ha fatto slittare di una settimana l’incontro proprio per avere un quadro più chiaro della ...