Obesità, anoressia, aggressività in crescita con la pandemia (Di domenica 16 maggio 2021) Giovani, giovanissimi, ma anche adulti che risentono dei disagi e delle difficoltà legate al coronavirus. In particolare nelle abitudini alimentari e nella gestione dei conflitti, tra aggressività e bullismo Leggi su rainews (Di domenica 16 maggio 2021) Giovani, giovanissimi, ma anche adulti che risentono dei disagi e delle difficoltà legate al coronavirus. In particolare nelle abitudini alimentari e nella gestione dei conflitti, trae bullismo

Ultime Notizie dalla rete : Obesità anoressia Con lockdown esplosione di disturbi del comportamento alimentare Con anoressia e obesità che sono sempre più diffusi, coinvolgendo pure i ragazzi e non più esclusivamente le ragazze. A denunciarlo, con l'ANSA, è Laura Dalla Ragione, direttrice della rete del ...

