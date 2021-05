Napoli, enorme voragine si apre al Rione Sanità dopo la pioggia: la spaccatura è impressionante – Video (Di domenica 16 maggio 2021) Sprofonda una strada nel Rione Sanità, a Napoli. dopo le forti piogge, ha ceduto un’ampia porzione del manto stradale (come si vede nel Video), costringendo le autorità a sgomberare 15 persone. Per fortuna, non ci sono stati feriti. La voragine ha un diametro di circa venti metri ed è profonda diversi metri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Sprofonda una strada nel, ale forti piogge, ha ceduto un’ampia porzione del manto stradale (come si vede nel), costringendo le autorità a sgomberare 15 persone. Per fortuna, non ci sono stati feriti. Laha un diametro di circa venti metri ed è profonda diversi metri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

