Milan bloccato dal Cagliari sullo 0-0: fallisce il sorpasso sul Napoli (Di domenica 16 maggio 2021) Champions rinviata, ma adesso la paura è grande. Il Milan spreca la grande occasione di qualificarsi alla massima competizione continentale, dopo sette anni (ultima partita quella... Leggi su ilmattino (Di domenica 16 maggio 2021) Champions rinviata, ma adesso la paura è grande. Ilspreca la grande occasione di qualificarsi alla massima competizione continentale, dopo sette anni (ultima partita quella...

Ultime Notizie dalla rete : Milan bloccato Milan, Donnarumma fa 250: si avvicina la decisione sul rinnovo La situazione non è cambiata, il Milan nelle ultime settimane non si è mosso dall'offerta da 7 ... SCENARIO - Maldini e Massara hanno già bloccato Maignan del Lille ma chiaramente Donnarumma ha la ...

Serie A: Fiorentina - Napoli 2 - 0, Champions più vicina per i partenopei ... uno in più del Milan, in campo stasera a San Siro contro il Cagliari, e della Juventus vincitrice ... e poi un tiro da fuori di Bonaventura bloccato da Meret. Ancora Napoli: tacco di Zielinski per ...

Calciomercato Milan, Vlahovic bloccato da Commisso: «Voglio tenerlo» Milan News 24 Cagliari salvo, Benevento a un passo dalla B I sardi possono festeggiare già prima del match con il Milan. I campani, dopo il pareggio beffa col Crotone con un gol di Simy al 93', devono sperare ...

Milan, Donnarumma fa 250: si avvicina la decisione sul rinnovo Un traguardo, che può rappresentare una svolta. Gianluigi Donnarumma contro il Cagliari toccherà quota 250 presenze con la maglia del Milan, in una sfida fondamentale per la storia recente rossonera.

