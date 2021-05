Inter | il totem Lukaku dice ancora 23 E dal dischetto è una sentenza

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Anche nelle giornate difficili l'sa di potersi aggrappare al. Pur con una sconfitta che non conta nulla eppure brucia, Romelu Lukaku ha sfatato il tabù Juve (di fatto provocando anche l'autorete di Chiellini) e ...... la classifica marcatori aggiornata Serie A Super Cuadrado, VAR, rigori e rossi: Juventus -3 ... Giorgio CHIELLINI 5,5 " Prestazione dasino alla 'leggerezza' finale, con goffo autogol nato ...Handanovic con la Juventus raggiungerà Zenga per presenze in Serie A con l'Inter: i nerazzurri, però, guardano a un'alternativa in ottica calciomercato ...arà Gianpaolo Calvarese, della sezione di Teramo, l'arbitro di Juventus-Inter, in programma sabato 15 alle 18:00 all'Allianz Stadium e valida per la 37ª giornata di Serie A. Calvarese avrà come assist ...