Incarichi ai dirigenti | avviso di garanzia per Strianese

(Di domenica 16 maggio 2021)ai: avvisi diper il sindaco Michele, gli ex componenti della Giunta comunale, ex segretaria comunale e due, trema palazzo di città. Ipotesi di reato di abuso d’ufficio in concorso a carico di amministratori pubblici per conferimento diad alta specializzazione contro le regole e le leggi comunali. L’esecutivo sanvalentinese finisce nel mirino della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. L’attività investigativa coinvolge in particolare il sindaco di San Valentino Torio, Michele, l’ex segretaria comunale Maria Senatore, gli assessori Rosanna Ruggiero, Giancarlo Baselice, Giuseppe Pascale, Vincenzo Ferrante, e i funzionari Giovanni Pellegrino e Giancarlo Migliaro, le cui nomine rappresentano il ...