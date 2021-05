Enrico Ruggeri: mi piacerebbe la Meloni al governo, finalmente avremmo una donna premier (Di domenica 16 maggio 2021) Enrico Ruggeri da sempre è controcorrente, e in particolare non teme di dire ciò che pensa, pagando anche un prezzo per questa sua libertà. E lo fa anche nell’intervista odierna con Libero, nella quale il discorso scivola ovviamente sulla performance di Fedez il 1 maggio. Ruggeri: la Rai è caduta nella trappola di Fedez «Credo che la Rai sia caduta in una trappola mediatica tesa da Fedez. Quanto al ddl Zan, personalmente trovo assurdo perfino pensare di discriminare un gay. Ma una guerra libertaria o una roba che cambi il costume non la fai per via legislativa». Inevitabile anche la domanda su Pio e Amedeo e sul loro monologo politicamente scorretto. Certe parole sono offensive se lo spirito che c’è dietro è teso ad offendere, sintetizza Ruggeri. “Se a me dicessero “pelato di merda”, mi offenderei come se dicessero a ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 maggio 2021)da sempre è controcorrente, e in particolare non teme di dire ciò che pensa, pagando anche un prezzo per questa sua libertà. E lo fa anche nell’intervista odierna con Libero, nella quale il discorso scivola ovviamente sulla performance di Fedez il 1 maggio.: la Rai è caduta nella trappola di Fedez «Credo che la Rai sia caduta in una trappola mediatica tesa da Fedez. Quanto al ddl Zan, personalmente trovo assurdo perfino pensare di discriminare un gay. Ma una guerra libertaria o una roba che cambi il costume non la fai per via legislativa». Inevitabile anche la domanda su Pio e Amedeo e sul loro monologo politicamente scorretto. Certe parole sono offensive se lo spirito che c’è dietro è teso ad offendere, sintetizza. “Se a me dicessero “pelato di merda”, mi offenderei come se dicessero a ...

SecolodItalia1 : Enrico Ruggeri: mi piacerebbe la Meloni al governo, finalmente avremmo una donna premier - zazoomblog : Enrico Ruggeri la foto del passato con la celebre cantante Fan impazziti - #Enrico #Ruggeri #passato #celebre - vecchiocorvo : RT @Rougefanbase: Per chi non ha potuto seguire @enricoruggeri a @Verissimocan5 Ecco il link ?? - krudesky : RT @confundustria: Come la Meloni, anche Enrico Ruggeri ha scritto un libro . Vanno letti con la mano tesa - Frances47226166 : RT @confundustria: Come la Meloni, anche Enrico Ruggeri ha scritto un libro . Vanno letti con la mano tesa -