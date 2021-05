Di Maio: “Devono cessare le violenze e tutti gli attacchi tra Israele e Palestina” (Di domenica 16 maggio 2021) ROMA – Martedì 18 maggio, anche su sollecitazione dell’Italia, è stato convocato un Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea straordinario sulla situazione in Medio Oriente. Ne dà notizia il ministro degli esteri Luigi Di Maio, spiegando: “Ne ho discusso ieri telefonicamente con l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell che ringrazio per aver agito con celerità. Devono cessare le violenze e tutti gli attacchi tra Israele e Palestina”. E aggiunge: “I lanci di razzi vanno bloccati, sono inaccettabili. Troppi innocenti stanno perdendo la vita, vittime di un conflitto che va fermato immediatamente. L’Unione Europea con i suoi 27 Stati membri deve prendere una posizione chiara e unitaria e lavorare per spingere le parti a sedersi nuovamente al tavolo ... Leggi su lopinionista (Di domenica 16 maggio 2021) ROMA – Martedì 18 maggio, anche su sollecitazione dell’Italia, è stato convocato un Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea straordinario sulla situazione in Medio Oriente. Ne dà notizia il ministro degli esteri Luigi Di, spiegando: “Ne ho discusso ieri telefonicamente con l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell che ringrazio per aver agito con celerità.leglitra”. E aggiunge: “I lanci di razzi vanno bloccati, sono inaccettabili. Troppi innocenti stanno perdendo la vita, vittime di un conflitto che va fermato immediatamente. L’Unione Europea con i suoi 27 Stati membri deve prendere una posizione chiara e unitaria e lavorare per spingere le parti a sedersi nuovamente al tavolo ...

