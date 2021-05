Conte vedrà presto Zhang Speriamo voglia continuare

(Di domenica 16 maggio 2021) Torino. Giorni inevitabilmente felici per l'Inter. Ma anche caldi: sul fronte societario e tecnico. Perché, pur se le sensazioni sono positive, non è ancora detto cheresti sulla panchina nerazzurra.

Advertising

PuroInterismo : RT @PuroInterismo: Inutile girarci intorno. Conte in mezzo a Noi é un ossimoro. A volte, rarissime volte, é Poesia, spesso un pretenzioso d… - MondoNapoli : Marotta: “Conte vedrà Zhang, spero di continuare con lui...” - - infoitsport : Marotta: 'Conte vedrà Zhang, spero di continuare con lui' - FootballAndDre1 : @_enz29 @SimosTwitt Conte si vedrà con Zhang... Buongiorno Enzo - infoitsport : GdS - Settimana cruciale per il finanziamento. E Conte vedrà Zhang: si aspetta due risposte -

Ultime Notizie dalla rete : Conte vedrà

10:01:56 CASERTA. Onorevole Del Sesto, si è aperta una nuova stagione per il M5S cheil primo importante banco di prova nelle amministrative del prossimo autunno. Come vi state ...governo2? ...L'episodio che più ha fatto imbufalire la squadra di Antonioè stato poi quello che ha ...Napoli e Milan per coltivare ancora il sogno di potercela fare nell'ultima infuocata giornata che...