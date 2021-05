Brad Pitt, l’incredibile retroscena sul suo passato: non riuscirete a crederci! (Di domenica 16 maggio 2021) Oggi è una delle colonne portante di Hollywood, uno degli attori più affascinanti e talentuosi: l’incredibile retroscena sul passato di Brad Pitt, non riuscirete a crederci! È considerato uno degli attori più affascinanti di Hollywood ed è certamente uno dei più talentuosi. Brad Pitt è uno degli interpreti capace di destreggiarsi in ruoli drammatici, comici, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 16 maggio 2021) Oggi è una delle colonne portante di Hollywood, uno degli attori più affascinanti e talentuosi:suldi, nonÈ considerato uno degli attori più affascinanti di Hollywood ed è certamente uno dei più talentuosi.è uno degli interpreti capace di destreggiarsi in ruoli drammatici, comici, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

4csm : RT @sangesnicola: 'Viviamo in un mondo violento.Da bambino mi hanno insegnato a cacciare,da grande a mangiare hamburger.Avete idea di come… - Emilystellaemi2 : RT @rudi_de_fanti: Se lo mette Brad Pitt a 60 anni lo smalto perché non lo posso mettere io! ?????? #smalto #fedez - lina_sivo : @tommythebestgf Mamma mia si. Io credo che se Tommy si fosse messo con Brad Pitt avrebbe ricevuto critiche lo stess… - rudi_de_fanti : Se lo mette Brad Pitt a 60 anni lo smalto perché non lo posso mettere io! ?????? #smalto #fedez - leaonel_messi : @ildpaa ... ammazzare e con un omicid** di un regista (che però è avvenuto anche nella realtà negli anni 80), regia… -