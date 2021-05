Vidal: «La Champions è il mio sogno, non mi fa dormire. Sul futuro…» (Di sabato 15 maggio 2021) Arturo Vidal ha parlato all’amico Pinilla in un’intervista andata in onda su ESPN Cile. Le sue parole Arturo Vidal ha parlato all’amico Mauricio Pinilla in un’intervista andata in onda su ESPN Cile. Le sue parole. INTER – «Sto migliorando ogni giorno dal mio infortunio, sono andato con calma dopo l’operazione. L’importante ora è recuperare e non caricare entrambe le ginocchia. Ora penso al futuro. Un altro scudetto in più, un altro titolo. Tanta fatica, tanto sacrificio. Sempre grato a chi mi sostiene». SANCHEZ – «Vedo Alexis felice, con gioia, ha voglia di giocare, come quando eravamo a Colo Colo. Abbiamo sempre avuto una sana competizione con Alexis. Volevamo stare insieme all’Inter e raggiungere un altro obiettivo». FUTURO – «È molto difficile pensare a un’altra squadra, dopo essere stato campione due settimane fa. Vedremo cosa succederà dopo essere ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Arturoha parlato all’amico Pinilla in un’intervista andata in onda su ESPN Cile. Le sue parole Arturoha parlato all’amico Mauricio Pinilla in un’intervista andata in onda su ESPN Cile. Le sue parole. INTER – «Sto migliorando ogni giorno dal mio infortunio, sono andato con calma dopo l’operazione. L’importante ora è recuperare e non caricare entrambe le ginocchia. Ora penso al futuro. Un altro scudetto in più, un altro titolo. Tanta fatica, tanto sacrificio. Sempre grato a chi mi sostiene». SANCHEZ – «Vedo Alexis felice, con gioia, ha voglia di giocare, come quando eravamo a Colo Colo. Abbiamo sempre avuto una sana competizione con Alexis. Volevamo stare insieme all’Inter e raggiungere un altro obiettivo». FUTURO – «È molto difficile pensare a un’altra squadra, dopo essere stato campione due settimane fa. Vedremo cosa succederà dopo essere ...

