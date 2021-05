VERISSIMO: SILVIA TOFFANIN CON I FINALISTI DI AMICI A POCHE ORE DALLA FINALE SU CANALE 5 (Di sabato 15 maggio 2021) Su CANALE 5, eccezionalmente alle ore 15.00, appuntamento con VERISSIMO, il salotto di SILVIA TOFFANIN. Una puntata speciale che accompagna il pubblico verso l’atto FINALE di AMICI, il talent di Maria De Filippi che festeggia una delle migliori edizioni della sua storia ventennale. In attesa della FINALE di “AMICI”, che decreterà il vincitore di questa edizione, saranno ospiti di VERISSIMO e si esibiranno i cinque FINALISTI del talent: i cantanti Deddy, Sangiovanni e Aka7even e i ballerini Giulia e Alessandro. Inoltre, spazio anche agli ultimi ragazzi eliminati: Tancredi e Serena. Poi uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano. Per la prima volta si racconterà in studio Enrico Ruggeri, che ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 15 maggio 2021) Su5, eccezionalmente alle ore 15.00, appuntamento con, il salotto di. Una puntata speciale che accompagna il pubblico verso l’attodi, il talent di Maria De Filippi che festeggia una delle migliori edizioni della sua storia ventennale. In attesa delladi “”, che decreterà il vincitore di questa edizione, saranno ospiti die si esibiranno i cinquedel talent: i cantanti Deddy, Sangiovanni e Aka7even e i ballerini Giulia e Alessandro. Inoltre, spazio anche agli ultimi ragazzi eliminati: Tancredi e Serena. Poi uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano. Per la prima volta si racconterà in studio Enrico Ruggeri, che ...

