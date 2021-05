Kolarov: chi è il nuovo compagno di Francesca Fioretti? (Di sabato 15 maggio 2021) Kolarov è un calciatore di origini serbe che attualmente gioca in Italia nelle file dell’Inter. Sembra che Kolarov sia il nuovo compagno di Francesca Fioretti, la vedova di Davide Astori. La ragazza oggi, sabato 15 maggio, sarà protagonista del salotto del pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Aleksandar Kolarov nasce a Belgrado il 10 novembre 1985, ha 35 anni ed è un calciatore serbo, di ruolo difensore. Lui è anche il capitano della Nazionale serba e nel 2011 è stato eletto come migliore calciatore del suo paese. Attualmente sembra che Aleksandar Kolarov sia il nuovo compagno di Francesca Fioretti, la coppia è stata ... Leggi su puglia24news (Di sabato 15 maggio 2021)è un calciatore di origini serbe che attualmente gioca in Italia nelle file dell’Inter. Sembra chesia ildi, la vedova di Davide Astori. La ragazza oggi, sabato 15 maggio, sarà protagonista del salotto del pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Aleksandarnasce a Belgrado il 10 novembre 1985, ha 35 anni ed è un calciatore serbo, di ruolo difensore. Lui è anche il capitano della Nazionale serba e nel 2011 è stato eletto come migliore calciatore del suo paese. Attualmente sembra che Aleksandarsia ildi, la coppia è stata ...

