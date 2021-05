Jorge Mendes mediatore tra Gattuso e De Laurentiis. L’Agente può convincere il tecnico (Di sabato 15 maggio 2021) Quale sarà il futuro di Gennaro Gattuso? E’ la domanda che si pongono molti tifosi del Napoli che vorrebbero la permanenza del tecnico calabrese. Ad oggi le possibilità che Gattuso resti al Napoli sono molto vicine allo zero. Ma nel mercato, anche quello degli allenatori, le cose possono cambiare da un momento all’altro. Il caso Mourinho fa scuola e quando le cose non si vogliono far sapere si riescono a nascondere, spesso dipende dalla volontà del club e dei diretti interessati di non far trapelare la notizia. Insomma ci sono molti fattori che possono influenzare una trattativa, anche quelle che sembrano molto ben avviate, come ad esempio quella di Gattuso con la Fiorentina. La mediazione di Mendes Secondo Tuttosport qualche timida possibilità che Gattuso resti al Napoli va riposta ... Leggi su napolipiu (Di sabato 15 maggio 2021) Quale sarà il futuro di Gennaro? E’ la domanda che si pongono molti tifosi del Napoli che vorrebbero la permanenza delcalabrese. Ad oggi le possibilità cheresti al Napoli sono molto vicine allo zero. Ma nel mercato, anche quello degli allenatori, le cose possono cambiare da un momento all’altro. Il caso Mourinho fa scuola e quando le cose non si vogliono far sapere si riescono a nascondere, spesso dipende dalla volontà del club e dei diretti interessati di non far trapelare la notizia. Insomma ci sono molti fattori che possono influenzare una trattativa, anche quelle che sembrano molto ben avviate, come ad esempio quella dicon la Fiorentina. La mediazione diSecondo Tuttosport qualche timida possibilità cheresti al Napoli va riposta ...

Advertising

DiMarzio : Le parole dell'agente di #CristianoRonaldo - pisto_gol : Cristiano Ronaldo non tornerà allo #SportingCP l’ha detto Jorge Mendes, agente del calciatore.Che evidentemente, co… - Gazzetta_it : Futuro #CR7, #JorgeMendes chiarisce: 'I suoi piani non passano per il Portogallo' - AlbOr_EsSence : Jorge Mendes: 'Ritorno di CR7 allo Sporting? I suoi progetti per la sua carriera al momento non passano per il Port… - Fprime86 : RT @mirkonicolino: Jorge #Mendes a #Record: '#Cristiano è orgoglioso del titolo vinto dallo #SportingCP, lo ha dimostrato pure pubblicament… -