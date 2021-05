Israele risponde ai razzi di Hamas e colpisce il grattacielo dei media. In 6 giorni 139 morti (Di sabato 15 maggio 2021) Nel sesto giorno di attacchi sulla Striscia, l'aviazione israeliana ha colpito anche il grattacielo al - Jala, nel centro di Gaza, dove hanno sede al - Jazeera, l'Associated Press e altri ufficia di ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 maggio 2021) Nel sesto giorno di attacchi sulla Striscia, l'aviazione israeliana ha colpito anche ilal - Jala, nel centro di Gaza, dove hanno sede al - Jazeera, l'Associated Press e altri ufficia di ...

Advertising

angelovo1 : @TgLa7 Israele risponde ai razzi di Hamas? Per telefono? Avete paura di dire che Netanyahu è un criminale... - Amore_videt : @TgLa7 ...israele risponde di nuovo alle risposte...é più corretto, no? - zazoomblog : Israele risponde ai razzi di Hamas e colpisce il grattacielo dei media. In 6 giorni 139 morti - #Israele #risponde… - GiulianaLaMalfa : RT @OizaQueensday: Io comunque non capisco la gente che a “Israele occupa e rimuove famiglie palestinesi dalle proprie case con la forza” r… - Van_Loon_24 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Cucciolo di beagle palestinese passa il confine, Israele risponde con le bombe -