Gianni Sperti contro 4 dame di Uomini e Donne, una sbotta: "Lui bullizza i partecipanti al programma e non stima le donne" (Di sabato 15 maggio 2021) Nei giorni scorsi la diretta di Veronica Ursida, Aurora Tropea, Anna Tedesco e Maria Tona ha scatenato un mezzo terremoto nel mondo del gossip trash. In molti hanno taggato Gianni Sperti sotto la live delle 4 ex dame e lui è sbottato: "Continuate a taggarmi in una diretta e vi ringrazio per la premura, ma potete tranquillamente evitare, perché sono persone per le quali non provo stima e di conseguenza non mi interessa ciò che hanno da dire. Grazie". La Tedesco ieri pomeriggio si è scagliata contro l'opinionista di Uomini e donne. L'ex dama ha accusato Gianni Sperti di bullizzare i partecipanti al dating show. "In quella diretta io non ho mai citato Roberta o Valentina.

VK4213 : Un minuto di silenzio per i capelli di Gianni Sperti. #uominiedonne - mattiaR94 : RT @parallelecinico: Brindisi-Trieste è equilibrata come una partita a Trivial Pursuit tra Alberto Angela e Gianni Sperti. #SerieAtipo - parallelecinico : Brindisi-Trieste è equilibrata come una partita a Trivial Pursuit tra Alberto Angela e Gianni Sperti. #SerieAtipo - shareattiva : RT @lontanissimo_: LA REGINA ANNA TEDESCO CONTRO GIANNI SPERTI OMG - 2911131 : Potevano chiamare la diretta: noi, odiate da Gianni Sperti (lui vs tutte e 4) -