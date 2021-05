Cinesi accoltellate | secondo arresto a Benevento | in manette un minorenne

Leggi su anteprima24

"Ricorderanno tutti che la città rimase scossa dalle modalità di aggressione alle due giovane donne, furono entrambe, da dietro, alle spalle e gli aggressori le lasciarono morenti a terra. Era la sera del 7 Aprile, il fatto di sangue avvenne alle 22:30 circa, nel centro storico, con precisione in via San Antonio Abbate". Comincia così la nota del gruppo provinciale dei carabinieri di. Che spiegano: "Le due donne furono soccorse ed immediatamente trasportate all'ospedale civile San Pio, una delle due apparve particolarmente grave infatti nella notte fu operata al polmone e per alcune ore si temette il peggio in quanto era in condizioni disperate. Oggi entrambe le cittadinestanno bene. I Carabinieri iniziarono subito una complessa attività d'indagine; la zona non è dotata di ...