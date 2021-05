Ardea | violenza contro le donne | iniziati i lavori per una casa rifiugio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 15 maggio 2021) Sonoper la ristrutturazione e l’installazione dei sistemi di sicurezza di unarifugio ad. Un grazioso villino con giardino che costituirà un’abitazione sicura per la protezione non solo delle, ma anche dei suoi figli. Lasicura verrà assegnata e gestita da apposita organizzazione individuata tra quelle accreditate per questo genere di servizio. “Sono particolarmente soddisfatto per aver finalmente raggiunto questo importante obiettivo – ha dichiarato il sindaco Mario Savarese – C’è voluto oltre un anno per individuare il luogo adatto, reperire i finanziamenti, realizzare il progetto e assegnare i. Quest’opera si aggiunge a quella della“diurno” per ragazzi e adulti con disabilità, che entrerà ...