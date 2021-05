Vietato criticare l’Ue in Rai | il Pd invoca la censura per un servizio “scomodo”

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nell’Italia di oggi allineata in tutto e per tutto ai diktat di Bruxelles, segnata da una pandemia che ci ha insegnato tra l’altro che esistono opinioni che non possono essere espresse sui media mainstream perché troppo scomode, succede che unsi trasformi di colpo in un caso di Stato. Un filmato, per la precisione, andato in onda durante la trasmissione di Rai2 Anni 20 e nel quale si riservava aluna buona dose di sarcasmo, parola alla quale evidentemente in molti sono allergici. Con il Pd subito a scattare ere censure e provvedimenti punitivi. Il motivo di tanto scalpore dem? Una clip che inizia con la frase “Cosa ci offre l’Europa per fine cena? Un gustoso biscotto alla farina di vermi. Un film dell’orrore? No, ce lo chiede l’Europa”, ironizzando sulle nuove frontiere alimentari già al vaglio in un periodo in ...