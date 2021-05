Vaccini, via libera in Lombardia dal 2 giugno ai ragazzi tra 16 e 29 anni (Di venerdì 14 maggio 2021) “Il 2 giugno, non causalmente il giorno della Festa Repubblica, apriremo le vaccinazioni all’ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di ricevere la prima dose prima di andarsene in vacanza. Il 27 maggio, potremmo aprire le vaccinazioni alla fascia 30-39.“Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 maggio 2021) “Il 2, non causalmente il giorno della Festa Repubblica, apriremo le vaccinazioni all’ultima categoria, ovvero idai 16 ai 29, in modo di ricevere la prima dose prima di andarsene in vacanza. Il 27 maggio, potremmo aprire le vaccinazioni alla fascia 30-39.“Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo

Vaccini, l'appello globale dell'Oms: 'Non immunizzate bambini e ragazzi, date le dosi al programma Covax' L'obiettivo è quello di garantire una maggiore copertura vaccinale anche nei Paesi poveri e in via ... la produzione e la parità di accesso per tutti i Paesi ai vaccini contro il Covid - 19. Nel corso ...

Coronavirus oggi: Usa, via mascherina e distanziamento per i vaccinati Il Sole 24 ORE Catania, superato ieri il tetto delle 8500 vaccinazioni Giornata record di vaccinazioni ieri in provincia di Catania. Somministrate oltre 8650 dosi. Boom di vaccinati anche all’Hub di Catania. “I dati ci dicono che nella popolazion ...

Vaccini Covid. Sardegna, al via le prenotazioni tramite Poste Italiane 14 MAG - Da fine mattina della giornata odierna ha preso il via anche in Sardegna il sistema di prenotazione con cui richiedere la vaccinazione anti-Covid realizzato da Poste Italiane, già attivo per ...

