Spray nasale anti-Covid, un’arma in più contro il virus (Di venerdì 14 maggio 2021) un’arma in più contro Sars-CoV-2 e in futuro anche contro nuovi virus respiratori. E’ quello che promette uno Spray nasale anti-Covid sviluppato da un team di italiani dell’azienda italo-svizzera Apr Applied Pharma Research s.a., che ha brevettato l’innovazione tecnologica alla base dello Spray sperimentale. “Dalle statistiche a cui abbiamo avuto accesso, sappiamo che a livello Ue ci sarà una buna parte della popolazione che non si vaccinerà, si stima il 20-30%, perché è esitante o contraria o perché ha condizioni cliniche che non lo permettono. Noi con lo Spray puntiamo a queste persone”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Paolo Galfetti, Ceo di Apr. Ma ci sono altri motivi per cui lo Spray potrà ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 maggio 2021)in piùSars-CoV-2 e in futuro anchenuovirespiratori. E’ quello che promette unosviluppato da un team di italiani dell’azienda italo-svizzera Apr Applied Pharma Research s.a., che ha brevettato l’innovazione tecnologica alla base dellosperimentale. “Dalle statistiche a cui abbiamo avuto accesso, sappiamo che a livello Ue ci sarà una buna parte della popolazione che non si vaccinerà, si stima il 20-30%, perché è esitante o contraria o perché ha condizioni cliniche che non lo permettono. Noi con lopuntiamo a queste persone”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Paolo Galfetti, Ceo di Apr. Ma ci sono altri motivi per cui lopotrà ...

